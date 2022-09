Poste, questo servizio ora costa 12 euro: lo sapevi? (Di lunedì 12 settembre 2022) Un servizio di Poste italiane ha un prezzo di 12 euro, focus su una notizia poco nota ai consumatori italiani Per accedere ai servizi pubblici e nei rapporto con la pubblica amministrazione gli strumenti informatici online sono sempre più necessari e insostituibili. Si pensi alla presentazione di una domanda per la partecipazione ad un concorso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 12 settembre 2022) Undiitaliane ha un prezzo di 12, focus su una notizia poco nota ai consumatori italiani Per accedere ai servizi pubblici e nei rapporto con la pubblica amministrazione gli strumenti informatici online sono sempre più necessari e insostituibili. Si pensi alla presentazione di una domanda per la partecipazione ad un concorso L'articolo proviene da Consumatore.com.

enricomazzoleni : @Mousse81 @4lbergoz Il Var annulla un gol al 95’ e poi scoprono di non avere le immagini (cazzata, ci sono le mappe… - Michela_soy : RT @DarioFesta4: @CarloCalenda Questo sarebbe il grande leader @CarloCalenda . Non lo invitate ??? E lui partecipa lo stesso … . Si fa le… - alex65dra : RT @DarioFesta4: @CarloCalenda Questo sarebbe il grande leader @CarloCalenda . Non lo invitate ??? E lui partecipa lo stesso … . Si fa le… - DarioFesta4 : @CarloCalenda Questo sarebbe il grande leader @CarloCalenda . Non lo invitate ??? E lui partecipa lo stesso … . S… - nightsflawIess : @vanjakaramazov <333 AMO NOIIIIIIII apparentemente basta andare alle poste!! Non so che cazz dire se non “Devo fare… -