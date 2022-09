“Possiedo solo i miei peccati”: i commenti odiosi per il nuovo tattoo di Giorgia Soleri (Di lunedì 12 settembre 2022) Poeta, influencer e attivista, Giorgia Soleri è ancora oggetto delle critiche degli hater dopo aver pubblicato il video del suo nuovo tattoo. La scrittrice de La signorina Nessuno, è stata letteralmente inondata di commenti sul nuovo (grande) tatuaggio che ha deciso di aggiungere alla sua collezione. Si tratta del testo della poesia Sono così, di Joumana Haddad, giornalista e poeta libanese, che la 26enne ha deciso di farsi incidere sulla schiena. Tra i tanti apprezzamenti per la scelta del soggetto di questo nuovo tattoo, Giorgia Soleri ha ricevuto anche tanti giudizi negativi, gratuiti e odiosi. “Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola”. “Che brutto rovinare il corpo… ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 12 settembre 2022) Poeta, influencer e attivista,è ancora oggetto delle critiche degli hater dopo aver pubblicato il video del suo. La scrittrice de La signorina Nessuno, è stata letteralmente inondata disul(grande) tatuaggio che ha deciso di aggiungere alla sua collezione. Si tratta del testo della poesia Sono così, di Joumana Haddad, giornalista e poeta libanese, che la 26enne ha deciso di farsi incidere sulla schiena. Tra i tanti apprezzamenti per la scelta del soggetto di questoha ricevuto anche tanti giudizi negativi, gratuiti e. “Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola”. “Che brutto rovinare il corpo… ...

infoitcultura : «Possiedo solo i miei peccati»: la lunga poesia che Giorgia Soleri si è tatuata sulla schiena - haran_milan : POSSIEDO SOLO 187 FOLLOWERS ~Haran Soleri - Maremmamara1 : Per travisare o cogliere solo aspetti negativi nelle dichiarazioni di #Allegri OGNI SANTA VOLTA, deve volerci qualc… - VanityFairIt : L'influencer e fidanzata di Damiano David ha presentato sui social il suo nuovo tatuaggio, carico di significati - vaneasimivrsa : RT @Antdef22: Sono così sono una fuga prima del tempo un sole che non basta una notte che mai si schiude. Sono così non c’è luce che possa… -