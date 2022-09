Ponte San Nicola, rifacimento piano viabile: introdotto impianto semaforico (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ulteriori limitazioni della circolazione stradale su Ponte San Nicola. Se da tempo ormai gli autobus e mezzi pesanti non possono circolare, da questa mattina è stato introdotto la segnalazione di un impianto semaforico mobile. Sono infatti cominciati i lavori sullo smottamento che interessa il lato ovest del Ponte, quello per intenderci che riguarda la spalla sinistra del Ponte in direzione quartiere Capodimonte. Da tempo erano programmati e finanziati i lavori di ripristino del piano viabile sul martoriato Ponte, e oggi sono cominciati. I lavori dovrebbero durare due settimane. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ulteriori limitazioni della circolazione stradale suSan. Se da tempo ormai gli autobus e mezzi pesanti non possono circolare, da questa mattina è statola segnalazione di unmobile. Sono infatti cominciati i lavori sullo smottamento che interessa il lato ovest del, quello per intenderci che riguarda la spalla sinistra delin direzione quartiere Capodimonte. Da tempo erano programmati e finanziati i lavori di ripristino delsul martoriato, e oggi sono cominciati. I lavori dovrebbero durare due settimane. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

