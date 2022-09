Pomezia, un successo la Festa dello Sport alla Selva dei Pini (FOTO) (Di lunedì 12 settembre 2022) E’ stato davvero un successo la due giorni di Sport organizzata dal Comune di Pomezia alla Selva dei Pini. Davvero ampia la partecipazione del pubblico con tantissime persone intervenute per la maniFestazione pensata per conoscere da vicino le Associazioni Sportive del territorio, dagli Sport di squadra, come calcio, tennis, basket, pallavolo, a quelli individuali, come il tiro con l’arco o il motociclismo. L’evento Pertanto, nelle giornate del 10 e 11 settembre 2022, la bellissima location della Selva dei Pini si è così trasformata nel tempio dello Sport con le discipline Sportive rappresentate da ben 39 associazioni partecipanti. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) E’ stato davvero unla due giorni diorganizzata dal Comune didei. Davvero ampia la partecipazione del pubblico con tantissime persone intervenute per la manizione pensata per conoscere da vicino le Associazioniive del territorio, daglidi squadra, come calcio, tennis, basket, pvolo, a quelli individuali, come il tiro con l’arco o il motociclismo. L’evento Pertanto, nelle giornate del 10 e 11 settembre 2022, la bellissima location delladeisi è così trasformata nel tempiocon le disciplineive rappresentate da ben 39 associazioni partecipanti. Il ...

