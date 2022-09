Pnrr, Csel: "A Roma 258 mln da fondo dl Aiuti per opere Comuni, al centro gestione rifiuti" (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) - A Roma andranno 258 milioni del fondo stanziato dal dl Aiuti per rafforzare gli interventi del Pnrr da parte dei Comuni con popolazione superiore a 500mila abitanti e finanziare così opere pubbliche non rientrate nelle graduatorie del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma ritenute strategiche per conseguirne gli obiettivi. Secondo un'elaborazione di centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata sui dati del Viminale, alla capitale andrà una quota pari al 39% delle risorse previste. Quanto alle opere destinate ad essere realizzate nell'arco dei prossimi 4 anni, è la gestione dei rifiuti a far da padrone nell'elenco degli interventi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022), 11 set. (Adnkronos/Labitalia) - Aandranno 258 milioni delstanziato dal dlper rafforzare gli interventi delda parte deicon popolazione superiore a 500mila abitanti e finanziare cosìpubbliche non rientrate nelle graduatorie del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma ritenute strategiche per conseguirne gli obiettivi. Secondo un'elaborazione diStudi Enti Locali (), per Adnkronos, basata sui dati del Viminale, alla capitale andrà una quota pari al 39% delle risorse previste. Quanto alledestinate ad essere realizzate nell'arco dei prossimi 4 anni, è ladeia far da padrone nell'elenco degli interventi ...

