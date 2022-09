Piero Angela lascia “all’asciutto” il figlio: Alberto non sarà il suo erede (Di lunedì 12 settembre 2022) Piero Angela lo ha annunciato, il difficile responso nei riguardi dell’amato figlio Alberto. Non sarà lui il suo successore. È accaduto da poco ed è vero, Piero Angela ci ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 settembre 2022)lo ha annunciato, il difficile responso nei riguardi dell’amato. Nonlui il suo successore. È accaduto da poco ed è vero,ci ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

lmisculin : I giornali: com'era bravo Piero Angela, eh come faceva divulgazione lui, era un modello per tutti noi Also, i gior… - ilcensorebis : @ItDeiDiritti Speriamo raggiunga Piero Angela - Drpixel6 : RT @aleitenes: La Morte è un passaggio da una dimensione all'altra, per quanto difficile da accettare, Piero Angela era un Perfetto adepto… - Drpixel6 : RT @boni_castellane: Per ritenere Piero Angela un intellettuale avete letto davvero poche cose nella vita ma proprio poche e inutili mi spi… - ParliamoDiNews : Alberto Angela non sarà l’erede del padre Piero. La notizia lascia tutti senza parole #12Settembre #News -