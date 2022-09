Philosophy, in palio 5 biglietti per la sua sfilata alla Milano Fashion Week? (Di lunedì 12 settembre 2022) Per la prima volta, Philosophy mette in palio dei biglietti per poter partecipare alla sua sfilata alla Milano Fashion Week. Il noto brand, tramite il proprio account Instagram, ha lanciato un contest per far partecipare i propri follower per Primavera/Estate 2023. Lo show è in programma per il 24 Settembre alle ore 17:00, durante la Milano Fashion Week, presso Palazzo Mezzanotte. Philosophy, il brand mette in palio 5 biglietti per la sua sfilata Per la prima volta, il brand Philosophy di Lorenzo Serafini mette in palio cinque biglietti per la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Per la prima volta,mette indeiper poter parteciparesua. Il noto brand, tramite il proprio account Instagram, ha lanciato un contest per far partecipare i propri follower per Primavera/Estate 2023. Lo show è in programma per il 24 Settembre alle ore 17:00, durante la, presso Palazzo Mezzanotte., il brand mette inper la suaPer la prima volta, il branddi Lorenzo Serafini mette incinqueper la sua ...

