Peter Pan & Wendy | il poster e la descrizione del teaser del D23

(Di lunedì 12 settembre 2022) Prime indiscrezioni suPan, nuova rilettura della fiaba classica di J. M. Barrie di cui è stato svelato in anteprima il; il film uscirà in streaming su Disney+ nel 2023. Il panel dei Walt Disney Studios alla convention D23 Expo è stata l'occasione per mostrare il primoufficiale diPan, l'ultimo remake live-action ad entrare nell'arsenale dello studio. Del film, che debutterà esclusivamente su Disney+ nel 2023, sono stati mostrati anche i primi frammenti di video che non arriveranno tanto presto online. Nelladei materiali video fornita da Jamie Jirak di ComicBook.com si legge: "Inizia conche va a Neverland e incontra i ragazzi perduti, ma alcuni di ...