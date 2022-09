Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, il teaser trailer della serie (Di lunedì 12 settembre 2022) Giunge con grande entusiasmo una piccola anteprima di un progetto fantasy molto atteso. Parliamo della serie tv Disney+ ispirata alla saga dei romanzi di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo scritta da Rick Riordan. Il teaser trailer non è molto esaustivo su quelle che saranno le dinamiche dello show, ma, quel che è certo, è che il pubblico non rimarrà affatto deluso dalle aspettative prefissate. A tal proposito, viene resa la possibilità di offrire un primo sguardo sul protagonista, interpretato da Walker Scobell (The Adam Project), oltre ad alcuni dettagli relativi al Campo Mezzosangue. Abbonati subito a Disney+ per usufruire dell’offerta speciale a 1,99 euro. Disdici quando vuoi! Il sunto del teaser trailer ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Giunge con grande entusiasmo una piccola anteprima di un progetto fantasy molto atteso. Parliamotv Disney+ ispirata alla saga dei romanzi die gli Deiscritta da Rick Riordan. Ilnon è molto esaustivo su quelle che saranno le dinamiche dello show, ma, quel che è certo, è che il pubblico non rimarrà affatto deluso dalle aspettative prefissate. A tal proposito, viene resa la possibilità di offrire un primo sguardo sul protagonista, interpretato da Walker Scobell (The Adam Project), oltre ad alcuni dettagli relativi al Campo Mezzosangue. Abbonati subito a Disney+ per usufruire dell’offerta speciale a 1,99 euro. Disdici quando vuoi! Il sunto del...

