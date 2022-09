Perché si dice «prendere gallo»? Risponde la Crusca (Di lunedì 12 settembre 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Un lettore ci chiede chiarimenti sull’espressione prendere gallo usata in contesti come “dopo un primo momento di sfortuna, l’avversario prese gallo e si riprese…”, o anche “questo modo di comportarsi sta prendendo gallo tra i giovani”. Risposta Nei dizionari del secolo d’oro (che per la lessicografia è l’Ottocento) il concetto di prendere gallo è rappresentato dalle sue varianti pigliar gallo e metter su gallo. Il Tommaseo-Bellini sotto la voce prendere dichiara l’equivalenza con pigliare (“si adopera in molte delle locuzioni e maniere dell’altro suo sinonimo Pigliare”) e sotto la voce gallo chiarisce molto bene valore e ambito d’uso delle nostre locuzioni in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 settembre 2022) Tratto dall’Accademia dellaUn lettore ci chiede chiarimenti sull’espressioneusata in contesti come “dopo un primo momento di sfortuna, l’avversario presee si riprese…”, o anche “questo modo di comportarsi sta prendendotra i giovani”. Risposta Nei dizionari del secolo d’oro (che per la lessicografia è l’Ottocento) il concetto diè rappresentato dalle sue varianti pigliare metter su. Il Tommaseo-Bellini sotto la vocedichiara l’equivalenza con pigliare (“si adopera in molte delle locuzioni e maniere dell’altro suo sinonimo Pigliare”) e sotto la vocechiarisce molto bene valore e ambito d’uso delle nostre locuzioni in ...

