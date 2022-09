Perché l’Africa ha il maggior potenziale di energia rinnovabile al mondo (Di lunedì 12 settembre 2022) Il sole dell’Africa. Scalda, illumina, guida i vecchi fuoristrada che percorrono carreggiate impervie e polverose. Secondo la tradizione africana, il sole e la luna furono creati prima di tutto il resto. Dio chiese loro di collaborare per riscaldare la terra e far alternare il giorno e la notte. Il sole è religione. E fonte di un’energia nascosta che gli africani, in gran parte, non sanno di avere. Un report del Global solar atlas per la Banca mondiale ha stilato una graduatoria in base al potenziale medio dell’energia solare nel mondo. l’Africa è in testa. Combinando il rendimento pratico a medio a lungo termine di un’installazione solare su scala industriale in ciascun Paese, i 4,51 kWh/kWp al giorno dell’Africa sono in vantaggio rispetto ai 4,48 del Centro e del Sud ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 settembre 2022) Il sole del. Scalda, illumina, guida i vecchi fuoristrada che percorrono carreggiate impervie e polverose. Secondo la tradizione africana, il sole e la luna furono creati prima di tutto il resto. Dio chiese loro di collaborare per riscaldare la terra e far alternare il giorno e la notte. Il sole è religione. E fonte di un’nascosta che gli africani, in gran parte, non sanno di avere. Un report del Global solar atlas per la Banca mondiale ha stilato una graduatoria in base almedio dell’solare nelè in testa. Combinando il rendimento pratico a medio a lungo termine di un’installazione solare su scala industriale in ciascun Paese, i 4,51 kWh/kWp al giorno delsono in vantaggio rispetto ai 4,48 del Centro e del Sud ...

