Per Papa Francesco le tasse devono essere giuste (Di lunedì 12 settembre 2022) “Molto importante è quella modalità che nel mondo moderno e nelle democrazie sono le tasse e le imposte, una forma di condivisione spesso non capita. Il patto fiscale è il cuore del patto sociale”. È quanto ha detto Papa Francesco durante l’udienza concessa oggi ai rappresentanti di Confindustria in occasione dell’Assemblea pubblica degli industriali. Papa Francesco: “Il patto fiscale è il cuore del patto sociale. Il sistema e l’amministrazione siano efficienti e non corrotti” “Le tasse – ha aggiunto il Pontefice – sono anche una forma di condivisione della ricchezza, così che essa diventa beni comuni, beni pubblici: scuola, sanità, diritti, cura, scienza, cultura, patrimonio. Certo, le tasse devono essere giuste, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) “Molto importante è quella modalità che nel mondo moderno e nelle democrazie sono lee le imposte, una forma di condivisione spesso non capita. Il patto fiscale è il cuore del patto sociale”. È quanto ha dettodurante l’udienza concessa oggi ai rappresentanti di Confindustria in occasione dell’Assemblea pubblica degli industriali.: “Il patto fiscale è il cuore del patto sociale. Il sistema e l’amministrazione siano efficienti e non corrotti” “Le– ha aggiunto il Pontefice – sono anche una forma di condivisione della ricchezza, così che essa diventa beni comuni, beni pubblici: scuola, sanità, diritti, cura, scienza, cultura, patrimonio. Certo, le, ...

