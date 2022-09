Pepe bacchetta l’Amministrazione di San Giorgio del Sannio | “Nessuna manutenzione in vista dell’apertura delle scuole”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMariodi Sandel. Questa la nota stampa: “Con l’aperturabisognava predisporre una pulizia straordinaria soprattutto nelle aree adiacenti gli edifici scolastici. Ancora di più bisognava ripigliare la segnaletica orizzontale soprattutto nelle aree più sensibili. Osservazioni – queste – che dimostrano ancora una volta il menefreghismo amministrativo. Si aprono, intanto, leper tanti ragazzi e ragazze. E’ un bell’inizio perchè la scuola è un presidio fondamentale per gli studenti. Auguro a tutti una scuola come Comunità di gioia, laboratorio di competenze.Una scuola di speranza e di impegno per la Comunità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.