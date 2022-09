Pensioni scuola, Ministero: da oggi le domande. Accertamento INPS entro il 18 aprile (Di lunedì 12 settembre 2022) La “macchina ministeriale” è già al lavoro per l'organizzazione del prossimo anno scolastico 2023/2024. Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione il decreto e la circolare condivisa con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che forniscono indicazioni operative per il personale scolastico relative alle domande di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) La “macchina ministeriale” è già al lavoro per l'organizzazione del prossimo anno scolastico 2023/2024. Sono stati pubblicati sul sito deldell’Istruzione il decreto e la circolare condivisa con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale () che forniscono indicazioni operative per il personale scolastico relative alledi cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 2023. L'articolo .

