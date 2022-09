Pensioni docenti, ATA, dirigenti scolastici 2023: su Istanze online sono disponibili le finestre. Tre le domande (Di lunedì 12 settembre 2022) sono disponibili su Istanze online le finestre per presentare domanda di pensionamento dal 1° settembre 2023. Le finestre compilabili sono tre. Le Istanze scadono il 21 ottobre 2022 per ATA e insegnanti, il 28 febbraio 2023 per i dirigenti scolastici. Il Ministero ha trasmesso lo scorso giovedì il decreto e la nota con le indicazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022)suleper presentare domanda di pensionamento dal 1° settembre. Lecompilabilitre. Lescadono il 21 ottobre 2022 per ATA e insegnanti, il 28 febbraioper i. Il Ministero ha trasmesso lo scorso giovedì il decreto e la nota con le indicazioni. L'articolo .

