Pensioni | attenzione alle scadenze o ti bloccano l’assegno | Ecco cosa bisogna sapere per evitare il peggio

Leggi su topicnews

(Di lunedì 12 settembre 2022) Le, destinate ad alcuni soggetti, potrebbero essere sospese e quindi c’è il rischio di non percepirle:stare attenti.a rischio (fonte web)La crisi economica che sta vivendo l’Italia si è fatta sentire un po’ ovunque. Ad essere maggiormente colpiti però, sono state le persone e le famiglie meno abbienti, che faticano ad arrivare a fine mese. I rincari hanno toccato soprattutto i beni di prima necessità, come carburante, materie prime e bollette, colpendo quella stragrande parte della popolazione che non riesce a pagare tutto in tempo. La situazione non sembra mirare al miglioramento, dal momento che la Russia minaccia di sospendere la fornitura di gas e petrolio ai paesi occidentali. I pensionati sono coloro che più hanno sofferto e soffrono ancora ...