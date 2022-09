Pensiero del giorno – Sull’Etna (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono stata Sull’Etna. Non in cima, ma a 1900 metri di altezza dove si trovano i ‘Crateri Silvestri’. Per arrivarci, abbiamo percorso una strada delimitata da alberi di castagni e massi di lava. All’arrivo, ho avuto l’impressione di entrare in un altro mondo. La terra era scura e l’aria molto ventosa. Ci sono diversi crateri visitati dai turisti e montagnole a forma di piramidi che non sono mai esplose eruttando volute di fumo e magma. Guardando in alto, il cielo era interrotto dal cratere dell’Etna che emette fiamme in continuazione. Mi sembrava di solcare il terreno di un diverso pianeta. Mi sono chiesta come sarebbe dimorare sulla Luna o su Marte. Ho immaginato di perdere le abitudini di abitante terrestre per acquisire una nuova visione. I numerosi film di fantascienza di cui sono appassionata, ci hanno abituato a forme di vita, seppur fantasiose, stravaganti e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono stata. Non in cima, ma a 1900 metri di altezza dove si trovano i ‘Crateri Silvestri’. Per arrivarci, abbiamo percorso una strada delimitata da alberi di castagni e massi di lava. All’arrivo, ho avuto l’impressione di entrare in un altro mondo. La terra era scura e l’aria molto ventosa. Ci sono diversi crateri visitati dai turisti e montagnole a forma di piramidi che non sono mai esplose eruttando volute di fumo e magma. Guardando in alto, il cielo era interrotto dal cratere dell’Etna che emette fiamme in continuazione. Mi sembrava di solcare il terreno di un diverso pianeta. Mi sono chiesta come sarebbe dimorare sulla Luna o su Marte. Ho immaginato di perdere le abitudini di abitante terrestre per acquisire una nuova visione. I numerosi film di fantascienza di cui sono appassionata, ci hanno abituato a forme di vita, seppur fantasiose, stravaganti e ...

