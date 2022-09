Paura per Gina Lollobrigida: brutto incidente e ricovero in ospedale. Necessario intervento (Di lunedì 12 settembre 2022) Paura per l’attrice italiana. Ai fan non resta che attendere che sia proprio lei a dare notizie, ma per il momento si apprende che la nota attrice italiana, candidata alle prossime elezioni come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare, rimarrà in ospedale finchè le condizioni non miglioreranno del tutto. Gina Lollobrigida icoverata in ospedale a Roma. Pare che l’attrice, 95 anni, si trovasse a casa quando è avvenuta la caduta. Immediato il trasporto presso la struttura ospedaliera dove verrà sottoposta a un’operazione. Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale a Roma. Le condizioni dell’attrice Trattasi di un intervento di routine, tipico delle fratture del femore, che i medici ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)per l’attrice italiana. Ai fan non resta che attendere che sia proprio lei a dare notizie, ma per il momento si apprende che la nota attrice italiana, candidata alle prossime elezioni come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare, rimarrà infinchè le condizioni non miglioreranno del tutto.icoverata ina Roma. Pare che l’attrice, 95 anni, si trovasse a casa quando è avvenuta la caduta. Immediato il trasporto presso la struttura ospedaliera dove verrà sottoposta a un’operazione.ricoverata ina Roma. Le condizioni dell’attrice Trattasi di undi routine, tipico delle fratture del femore, che i medici ...

