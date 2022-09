Pattinaggio di figura: Daniel Grassl guida gli Azzurri al Junior Grand Prix (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo le emozioni delle prime tre tappe di Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico, prende il via domani da Lake Placid, negli Stati Uniti, la stagione senior 2022-2023 di Pattinaggio di figura con l’US Classic International, primo appuntamento delle ISU Challenger Series. Una manifestazione da non perdere, in particolare, per i colori Azzurri perché a cimentarsi sul ghiaccio della Herb Brooks Arena ci saranno Daniel Grassl (Fiamme Oro), Alessia Tornaghi (Fiamme Oro), il tandem di artistico formato da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e la coppia di danza Leia Dozzi e Pietro Papetti (Agorà Skating Team). Un gruppo tricolore davvero nutrito e pronto a dare tutto in pista. Grande curiosità, in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo le emozioni delle prime tre tappe didiartistico, prende il via domani da Lake Placid, negli Stati Uniti, la stagione senior 2022-2023 didicon l’US Classic International, primo appuntamento delle ISU Challenger Series. Una manifestazione da non perdere, in particolare, per i coloriperché a cimentarsi sul ghiaccio della Herb Brooks Arena ci saranno(Fiamme Oro), Alessia Tornaghi (Fiamme Oro), il tandem di artistico formato da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e la coppia di danza Leia Dozzi e Pietro Papetti (Agorà Skating Team). Un gruppo tricolore davvero nutrito e pronto a dare tutto in pista.e curiosità, in ...

