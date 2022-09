Pattinaggio artistico | Lombardia Trophy 2022 | Rizzo e Guignard-Fabbri a caccia del primo posto

(Di lunedì 12 settembre 2022) Manca sempre meno all’inizio del, competizione internazionale diinserita all’interno del circuito ISU Challenger Series in programma dal 18 al 20 settembrepresso l’IceLab Arena di Bergamo. Tra le mura amiche gli atleti della Nazionale azzurra potranno fare la voce grossa in due gare su tre, testando la loro condizione di forma. Nello specifico i grandi veterani Charlène-Marco, praticamente in questa occasione privi di avversari di pari livello, andranno adel sesto titolo consecutivo nel Trofeo, proseguendo una supremazia assoluta cominciata nel 2016. Ma oltre ai lituani Alison Reed-Saulius Ambrulevicious, coppia di buon livello, sarà interessante visionare la ...

zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle: sprint finale di stagione! Gli ultimi appuntamenti del calendario - #Pattinaggio… - chae4gay : comunque in classe mia hanno quasi tutti praticato pattinaggio artistico che palle vi invidio. - ItIlsudest : Il pattinaggio artistico salentino Conosciamo i due salentini #LorenzoTommasi ed #AnnaGiuliaCalabrese, argento agl… - Fabrizio__66 : @sandrino821 @toore21_ @bandismo Se non è fallo questo meglio seguire il pattinaggio artistico. - infoitinterno : Il pattinaggio artistico salentino -

OA Sport

Pattinata di protesta dell'Asd Flya rotelle durante la tradizionale fiera di San Vittore Olona. Pattinata di protesta in fiera Una pattinata di protesta durante la tradizionale Fiera di San Vittore Olona. E' ...Partecipazione da record infine per il, con la 46esima edizione del 'Memorial Sandro Balestri', di scena a Misano Adriatico. Qui, dopo 19 giorni di gare e tra le oltre 170 ... Pattinaggio artistico, U.S Classic International 2022: curiosità per Daniel Grassl, tanti azzurri in lizza Dopo le emozioni delle prime tre tappe di Junior Grand Prix di pattinaggio artistico, prende il via domani da Lake Placid, negli Stati Uniti, la stagione senior 2022-2023 di pattinaggio di figura con ...ALLEGHE - Quando il sindaco di Alleghe, Danilo De Toni, ha visto le cifre dell’ultima bolletta riguardante lo stadio del ghiaccio ha dovuto ragionare in termini di priorità.