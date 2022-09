Partnership Cdp Venture Capital e Bper per transizione digitale pmi italiane (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – La transizione digitale e tecnologica delle Pmi italiane passa anche attraverso le competenze professionali degli oltre 6 milioni di lavoratori delle aziende che hanno un organico compreso tra i 10 e i 500 dipendenti e che si trovano di fronte alla necessità di adeguare e migliorare le proprie competenze per restare competitive e mantenere inalterato il perimetro occupazionale. In questo contesto, Cdp Venture Capital e Bper Banca, si legge in una nota, hanno deciso di siglare una Partnership industriale, che prevede un investimento complessivo di 12,4 milioni di euro, per la nascita di Gility, una piattaforma digitale interamente dedicata alla formazione dei dipendenti delle piccole e medie imprese. Una collaborazione paritetica fra il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Lae tecnologica delle Pmipassa anche attraverso le competenze professionali degli oltre 6 milioni di lavoratori delle aziende che hanno un organico compreso tra i 10 e i 500 dipendenti e che si trovano di fronte alla necessità di adeguare e migliorare le proprie competenze per restare competitive e mantenere inalterato il perimetro occupazionale. In questo contesto, CdpBanca, si legge in una nota, hanno deciso di siglare unaindustriale, che prevede un investimento complessivo di 12,4 milioni di euro, per la nascita di Gility, una piattaformainteramente dedicata alla formazione dei dipendenti delle piccole e medie imprese. Una collaborazione paritetica fra il ...

