“Parla il presunto amante”. Ilary Blasi, è lui. E sembra confermare il gossip (Totti compreso) (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilary Blasi e il presunto tradimento, il gossip impazzisce. Francesco Totti avrebbe rotto il silenzio, lasciando emergere una realtà ancora più spigolosa. Una rottura di coppia clamorosa, che alla luce delle ultime verità emerse, lascerebbe tutti senza parole. Dopo la replica di Ilary Blasi, nel mirino anche il giovane personal trainer. Il presunto tradimento di Ilary Blasi con il giovane personal trainer. Il gossip si infittisce ulteriormente: “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. Ilary Blasi replica così, a stretto giro, all’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)e iltradimento, ilimpazzisce. Francescoavrebbe rotto il silenzio, lasciando emergere una realtà ancora più spigolosa. Una rottura di coppia clamorosa, che alla luce delle ultime verità emerse, lascerebbe tutti senza parole. Dopo la replica di, nel mirino anche il giovane personal trainer. Iltradimento dicon il giovane personal trainer. Ilsi infittisce ulteriormente: “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”.replica così, a stretto giro, all’intervista rilasciata da Francescoal Corriere della ...

iSmie7nik : @etexsurge @CitroGuarino @InMonsterland Quindi Gesù in tutta la parabola parla di cose terrene, solo in quel verset… - Sicerto1919 : A tutti i livelli si parla del torto subito dalla Juve, che comunque è tutto da dimostrare, ma la SONTUOSA che pres… - Dj_Ayron08 : @NicoSpinelli8 Si ma qui si tratta della juve, sto guardando il presing su Italia 1 dove si parla del presunto camp… - SarnoRaffaele : Come sempre a livello nazionale si sminuisce il valore della salernitana e si parla dell'errore dell'arbitro o pre… - uccellinorosso : Ma io pago Sky per vedere sto deficiente che parla di sto presunto fuorigioco da 3 ore porco dio esplodete @SkySport -