Parità di genere, il dizionario Treccani introduce la forma femminile delle professioni (Di lunedì 12 settembre 2022) Soldata, architetta, notaia, medica e chirurga. Arriva il primo "dizionario della lingua italiana", targato Treccani, che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile. L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana abbandona così il "vocabolariese", per entrare nella "cronaca" di una lingua in costante evoluzione. Con questa operazione si fa promotore di inclusività e Parità di genere e al tempo stesso riconosce tra i neologismi termini come distanziamento sociale, lockdown, smart-working, dad, infodemia, lavoro agile, reddito di cittadinanza, rider, termoscanner, terrapiattismo e transfobia.

