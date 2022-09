“Papà per la prima volta”. A 47 anni, gioia per il divertente volto tv: l’annuncio arriva così (Di lunedì 12 settembre 2022) Pintus sta per diventare Papà per la prima volta. A 47 anni il noto comico triestino ha annunciato la bella notizia nel corso di un concerto tenuto a Taormina. In controtendenza rispetto al modo in cui molti vip e influencer fanno l’annuncio Pintus ha rivelato sia il sesso del bebè, sia il suo nome. Dunque non ci sarà alcun “gender reveal party”, né tantomeno post per svelare il nome del piccolo. Il popolare attore comico ha rivelato che il nome di suo figlio è un omaggio a Raffaella Carrà. Il piccolo si chiamerà infatti Rafael. Un modo per ricordare la diva scomparsa di cui Pintus, oltre che ammiratore, è stato un amico. Non a caso dopo la sua scomparsa la moglie del comico, Michela Sturaro, pubblicò una foto a tre proprio con Raffaella. Pintus non è nuovo ad annunci a sorpresa durante uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Pintus sta per diventareper la. A 47il noto comico triestino ha annunciato la bella notizia nel corso di un concerto tenuto a Taormina. In controtendenza rispetto al modo in cui molti vip e influencer fannoPintus ha rivelato sia il sesso del bebè, sia il suo nome. Dunque non ci sarà alcun “gender reveal party”, né tantomeno post per svelare il nome del piccolo. Il popolare attore comico ha rivelato che il nome di suo figlio è un omaggio a Raffaella Carrà. Il piccolo si chiamerà infatti Rafael. Un modo per ricordare la diva scomparsa di cui Pintus, oltre che ammiratore, è stato un amico. Non a caso dopo la sua scomparsa la moglie del comico, Michela Sturaro, pubblicò una foto a tre proprio con Raffaella. Pintus non è nuovo ad annunci a sorpresa durante uno ...

