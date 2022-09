Paolo Bonolis | Sfregio pesante alla collega | bordata tagliente dopo lo scoop | “La guerra dei Rolex!”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il conduttorerompe il silenzioloclamoroso: la battuta sfrontata colpisce i follower.(fonte youtube)Sebbene solitamente tra conduttori televisivi viga la regola non scritta del politically-correct, nelle ultime oresembra aver indugiato ad una battuta. A riportarla fedelmente sui social è stata la chiacchierata Sonia Bruganelli, moglie del mattatore. Nonostante negli ultimi giorni la coppia sia finita nel mirino dell’attenzione pubblica a causa di alcune dichiarazioni dell’opinionista, l’irriverente spdi Alfonso Signorini ha commentato la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti.tirato in ballo ...

tuskatore : @Ma_Do_Sd @vendesizzo Ah sì, il famoso deceduto Paolo Bonolis - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Pesanti accuse di Paolo #Bonolis dopo #SampdoriaMilan ?? - RadioRossonera : Pesanti accuse di Paolo #Bonolis dopo #SampdoriaMilan ?? - casting_provini : Prossime date Casting concorrenti maggiorenni per “Avanti un altro!” il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis.… - Manu83057434 : RT @SBruganelli: Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis ?????? -

Abbiamo visto i commenti di Selvaggia Lucarelli, le accuse di Fabrizio Corona, Gli sfottò die Sonia Bruganelli. Adesso è giunto il momento di Gabriele Muccino, le cui osservazioni ...Cosa ha detto La nota tiktoker, che non ha mai nascosto di mal sopportare la moglie di, ha colto la palla al balzo per sferrare l'ennesima frecciata velenosa nei suoi confronti: In ...Da Marco Liorni a Flavio Insinna, da Gerry Scotti a Paolo Bonolis, il preserale della tv italiana parla principalmente al maschile. L’unica con i baffi, però, è Caterina Balivo. “E’ la prima volta che ...Alex Nuccetelli ospite a I Fatti Vostri ha parlato di come sono i rapporti oggi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le forti dichiarazioni dell'ex calciatore e ...