Pallavolo | Italia-Polonia | azzurri campioni del mondo | battuta la Polonia 3-1

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 settembre 2022) La storia è stata scritta, dopo ben 24 anni dall’ultima volta, l’disi è laureata campione delbattendo in finale, ed in rimonta, i padroni di casa della(inseguitori del terzo titolo iridato di fila) con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-2). Gliallenati dal CT De Giorgi conquistano il titolo per la quarta volta nella storia: l’ultima volta infatti risale al 1998, proprio quando l’allenatore Fefé si trovava in campo nelle vesti di giocatore. Una vittoria sudata, cercata, trovata e voluta con cuore, grazie alla tenacia ed alla grinta di ogni singolo atleta che ha lottato su ogni pallone che sapeva di valere oro, proprio come quello che alla fine della battaglia hanno indossato al collo. Un’Italvolley caratterizzata da un gruppo di ...