Pallavolo | Italia di De Giorgi è campione del mondo | battuta la Polonia

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un’impresa tuttana: dopo esattamente 24 anni l’Italvolley ‘capitanata’ da Ferdinando Deha vinto i Mondiali. E ieri sera, in un ‘match di’ seguitissimo e, inizialmente sofferto, ha battuto la. Un altro successo e un’altra serata da non dimenticare.: il match di ieri sera L’contro la, padrona di casa, ha vinto in rimonta. I ragazzi di De, dopo aver perso il primo set, sono ritornati sul campo. E hanno dominato. Alla fine hanno vinto 3-1 e gli azzurri, dopo l’oro europeo conquistato un anno fa, si sono aggiudicati il mondiale, il quarto della storia della. Era il 1998 quando Deha vinto da giocatore: ora, dopo ...

GiuseppeConteIT : Dopo 24 anni l’Italia è campione del mondo di #pallavolo! Grazie ragazzi! #ItaliaPolonia #ItalVolley - ilpost : La Nazionale maschile di pallavolo è campione del mondo - RaiNews : Dopo 24 anni, l'Italia è campione del mondo della pallavolo. E' il quarto titolo mondiale della storia azzurra. Sol… - rigale91 : RT @FedeGuff: @Gazzetta_it Scandalosi.. l’Italia del basket fa l’impresa con la Serbia, quella di pallavolo vince il mondiale in casa della… - Il_Baffone : RT @GiuseppeConteIT: Dopo 24 anni l’Italia è campione del mondo di #pallavolo! Grazie ragazzi! #ItaliaPolonia #ItalVolley -

...una pagina memorabile per la nostra. I tredicimila della Spodek Arena intonano un inno polacco che mette i brividi, accompagnando ogni tocco in attacco dei padroni di casa. L', però, ...In alto, spazio all'impresa della Nazionale di, che battendo la Polonia torna sul tetto ... 'mondiale!' celebra il trionfo della Nazionale di volley di De Giorgi. Spazio anche per il Gp ...Battendo la Polonia in casa gli azzurri di De Giorgi tornano in vetta al Mondo dopo l’oro Europeo Italia-Polonia 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-2) Il cielo sopra… Leggi ...E’ lui lo Mvp del Mondiale 2022: Simone Giannelli da Bolzano. Dopo essere stato il miglior giocatore dell’Europeo è stato premiato anche in un Mondiale strano, complicato, per l’Italia bellissimo. "No ...