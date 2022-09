Otranto, “favori al settore del turismo per i voti”: arrestati il sindaco e altri 9 tra politici e imprenditori (Di lunedì 12 settembre 2022) Un “consolidato sistema associativo di natura corruttiva” tra politici e imprenditori. È quello che si era creato a Otranto, una delle mete turistiche più frequentate del Salento, secondo la procura di Lecce che ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale della città pugliese il carcere per il sindaco Pierpaolo Cariddi, eletto a giugno per la seconda volta e già sospeso dalla carica per un divieto di dimora nel Comune che amministrava in seguito a un’altra inchiesta dello scorso luglio. In carcere è finito anche suo fratello Luciano, già primo cittadino fino al 2017. Altre 8 persone sono invece finite ai domiciliari, tra cui diversi imprenditori – compreso il presidente di Federalberghi, Raffaele De Santis – e tecnici comunali. Oltre alle 10 persone destinatarie di misure cautelari, si contano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Un “consolidato sistema associativo di natura corruttiva” tra. È quello che si era creato a, una delle mete turistiche più frequentate del Salento, secondo la procura di Lecce che ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale della città pugliese il carcere per ilPierpaolo Cariddi, eletto a giugno per la seconda volta e già sospeso dalla carica per un divieto di dimora nel Comune che amministrava in seguito a un’altra inchiesta dello scorso luglio. In carcere è finito anche suo fratello Luciano, già primo cittadino fino al 2017. Altre 8 persone sono invece finite ai domiciliari, tra cui diversi– compreso il presidente di Federalberghi, Raffaele De Santis – e tecnici comunali. Oltre alle 10 persone destinatarie di misure cautelari, si contano ...

