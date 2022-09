Ostia-Torvaianica. Perde il controllo del camion e finisce contro un palo: litoranea chiusa per due ore (Di lunedì 12 settembre 2022) Ha sbandato con il suo furgone e ha preso in pieno un palo, abbattendolo. Poi si è ribaltato, finendo comunque con il mezzo in parte sulla strada e bloccando il transito. In più il palo, tranciato, impediva il passaggio. E’ successo sulla litoranea Ostia–Anzio, nel tratto tra la cittadina lidense e Torvaianica, oggi poco dopo le 14:00, poco distante dallo stabilimento “Settimo Cielo”. La strada è rimasta chiuda per oltre due ore, riaprendo solo verso le 16:30. I soccorsi Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare di Roma Capitale per i rilievi. Le operazioni di soccorso sono state piuttosto lunghe e complicate. Il camion, infatti, era ribaltato e l’uomo alla guida era rimasto incastrato all’interno. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Ha sbandato con il suo furgone e ha preso in pieno un, abbattendolo. Poi si è ribaltato, finendo comunque con il mezzo in parte sulla strada e bloccando il transito. In più il, tranciato, impediva il passaggio. E’ successo sulla–Anzio, nel tratto tra la cittadina lidense e, oggi poco dopo le 14:00, poco distante dallo stabilimento “Settimo Cielo”. La strada è rimasta chiuda per oltre due ore, riaprendo solo verso le 16:30. I soccorsi Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare di Roma Capitale per i rilievi. Le operazioni di soccorso sono state piuttosto lunghe e complicate. Il, infatti, era ribaltato e l’uomo alla guida era rimasto incastrato all’interno. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Ostia-Torvaianica. Perde il controllo del camion e finisce contro un palo: litoranea chiusa per due ore - methilammina : RT @140caratteracci: Ilary:'Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastio… - 140caratteracci : Ilary:'Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bas… -