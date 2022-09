Oroscopo della sera pessimi incontri per Pesci e Vergine

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 settembre 2022) Buonaa tutti! Siete pronti per una nuova avventura? Potete fidarvi degli astri, che vi suggeriscono il miglior percorso da seguire in questata. Approfittatene! Ariete Questanon sarà una buonata: ci saranno tensioni in famiglia e litigi. State attenti a non esagerare! Toro Questavi sentirete particolarmente tristi a causaLuna Nera in Bilancia. Nonostante ciò, dovete resistere e tenere duro, perché presto arriveranno delle belle notizie! Gemelli Questasarai felice e spensierato! Sarai circondato dalle persone che ami e ti divertirai un mondo. Non pensare ai problemi, lascia che il divertimento ti coinvolga! Cancro Questail cielo si mostra clemente con voi Cancro: potrete contare sul vostro fascino naturale ...