Orlando vorrebbe il campo largo con grillini e Terzo polo, Conte flirta con Meloni sulle riforme (Di lunedì 12 settembre 2022) La strategia del voto utile contro l’avanzata del centrodestra non decolla. «Enrico e tutti noi dobbiamo trasmettere l’idea che la partita è riaperta e che si può formare una maggioranza per governare alternativa a quella di centrodestra». Come racconta La Stampa in un retroscena, il capo della sinistra interna del Pd Andrea Orlando avrebbe detto al segretario Enrico Letta che sarebbe opportuno indicare una prospettiva chiara agli elettori. Ovvero che, malgrado tutto, «un campo largo, dal Terzo polo ai Cinque Stelle, si può realizzare in una maggioranza di governo dopo il voto». Un segnale che – secondo il ragionamento di Orlando – andrebbe trasmesso ora, per dare ai cittadini un’alternativa concreta rispetto a quella di un governo Salvini-Meloni. Il flop del messaggio ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 settembre 2022) La strategia del voto utile contro l’avanzata del centrodestra non decolla. «Enrico e tutti noi dobbiamo trasmettere l’idea che la partita è riaperta e che si può formare una maggioranza per governare alternativa a quella di centrodestra». Come racconta La Stampa in un retroscena, il capo della sinistra interna del Pd Andreaavrebbe detto al segretario Enrico Letta che sarebbe opportuno indicare una prospettiva chiara agli elettori. Ovvero che, malgrado tutto, «un, dalai Cinque Stelle, si può realizzare in una maggioranza di governo dopo il voto». Un segnale che – secondo il ragionamento di– andrebbe trasmesso ora, per dare ai cittadini un’alternativa concreta rispetto a quella di un governo Salvini-. Il flop del messaggio ...

