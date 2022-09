(Di lunedì 12 settembre 2022) Il ministro del Lavoro, visto che la strategia del "voto utile" del segretario Pd Enrico Letta non sta pagando, vuole mitigare il clima per provare di nuovo ad arrivare al governo anche perdendo

ilGiornale.it

... allo stesso tempo, capire perchè sia scomparso il nonno di uno dei protagonisti " cil'... come evidenzia anche la postfazione dell'autrice Daniela. Lo scrittore Romeo con delicatezza e ...Le file del non - voto sono sempre più affollate,l'ultimo sondaggio di Quorum/Youtrend per ... Infine, prima del segretario di partito, sarà la volta del ministro Andreache parlerà a ... Orlando svela il piano: i dem preparano la grande ammucchiata Il ministro del Lavoro, visto che la strategia del "voto utile" del segretario Pd Enrico Letta non sta pagando, vuole mitigare il clima per provare di nuovo ad arrivare al governo anche perdendo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...