Orlando smentisce Letta | dopo il voto campo largo con Terzo polo e 5Stelle

(Di lunedì 12 settembre 2022) Intervista a La Stampa: dimostriamo che la partita è apertaMilano, 12 set. (askanews) - "Dobbiamo trasmettere l'idea che la partita è riaperta e che si può formare una maggioranza per governare alternativa a quella di centrodestra. Un, dalai, si può realizzare in una maggioranza di governoil". Lo ha detto, in un'intervista a La Stampa, Andrea, esponente della sinistra Pd e ministro del Lavoro del governo Draghi."Qualsiasialternativo alla destra - ha aggiunto- passa per la sconfitta della destra e per una vittoria netta del Pd. Il Pd vuole battersi per il salario minimo, per migliorare le condizioni salariali, per la transizione ecologica. E il ...