Ora Salvini ha cambiato idea sulle sanzioni alla Russia | VIDEO

EnricoLetta : Giovedì sarò in aula per votare il #DlAiutiBis. Tra emergenze come il #caroenergia e gli aiuti a famiglie e imprese… - M_gabanelli : La Meloni ha costruito il suo consenso perché contro la Ue, la riforma del catasto, concorrenza, l’aborto, i diritt… - elio_vito : Si è detto che la Lega di Salvini ha un accordo di partnership con il partito di Putin, Russia Unita. Tale accordo… - PaoloX68 : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: La pacchia dice basta “L’altra volta Salvini sta volta Meloni, la pacchia è finita qui la pacchia è finita… - chevida : RT @grande_flagello: Se state guardando la Ferrari potete spegnere già da ora #GPMonza #Salvini -

neXt Quotidiano

però si è passati dalle promesse lunari (epico il ' Creerò un milione di posti di lavoro ' by ... Nelle ore precedenti aveva dichiarato ' I decreti - sicurezza varati da me enon mi hanno ...Infine, il reddito di cittadinanza dovrebbe " secondo il partito di Matteo" essere ... Il programma prevede di introdurre un salario minimo contrattuale legale di 9 euro lordi all'nei ... Salvini adesso ha cambiato idea sulle sanzioni contro la Russia | VIDEO ''Diritto alla pensione, diritto al lavoro per i giovani, diritto al reddito di cittadinanza per chi non può lavorare ma se rifiuti offerte di lavoro non puoi continuare a percepire denaro pubblico'', ...Accoglienza tiepida per Matteo Salvini a Genova. E tra i presenti c'è chi dice di voler votare Giorgia Meloni [Video] ...