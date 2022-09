Ora alternativa alla religione cattolica: scarica progetti di studio assistito e di attività alternativa (Di lunedì 12 settembre 2022) L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola italiana è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di non partecipare all’ora di religione, la normativa prevede varie alternative. L’Accordo di Villa Madama, all'articolo 9, punto 2, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 (che integrano e in parte modificano i Patti Lateranensi del 1929) sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Il comma 2 del citato articolo 9 recita espressamente che: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) L'insegnamento della(IRC) nella scuola italiana è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di non partecipare all’ora di, la normativa prevede varie alternative. L’Accordo di Villa Madama, all'articolo 9, punto 2, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 (che integrano e in parte modificano i Patti Lateranensi del 1929) sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della. Il comma 2 del citato articolo 9 recita espressamente che: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad ...

