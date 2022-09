Oggi, nella sua seconda vita, guida una società che accompagna le aziende alimentari nella transizione verso la sostenibilità, ma tutto è iniziato dall'incontro con la natura (e i cani) (Di lunedì 12 settembre 2022) Sharon Cittone, 48 anni, imprenditrice è indicata da Forbes tra le donne più potenti al mondo che plasmeranno il futuro del cibo. Nel 2021 ha fondato Edible Planet Ventures, piattaforma di supporto ad aziende che puntano all’innovazione agroalimentare, e ideato The Edible Planet Summit, primo summit mondiale dedicato al tema (16-19 settembre, a Todi e Perugia). Sharon Cittone Alle spalle, laurea in giornalismo e comunicazione alla New York University e una lunga esperienza nella moda. Vive vicino al Lago Maggiore, ha una figlia, Morgane, di 24 anni, tre cani e due gatti. Nel tempo libero fa l’istruttrice cinofila. Ore 5.30/6.30 «Due o tre tazze di caffè e una passeggiata nei boschi con i miei cani Ryuu, Nora e Yama No Kami. Sono rientrata dagli Stati Uniti nel 2008, stanca del mondo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Sharon Cittone, 48 anni, imprenditrice è indicata da Forbes tra le donne più potenti al mondo che plasmeranno il futuro del cibo. Nel 2021 ha fondato Edible Planet Ventures, piattaforma di supporto adche puntano all’innovazione agroalimentare, e ideato The Edible Planet Summit, primo summit mondiale dedicato al tema (16-19 settembre, a Todi e Perugia). Sharon Cittone Alle spalle, laurea in giornalismo e comunicazione alla New York University e una lunga esperienzamoda. Vive vicino al Lago Maggiore, ha una figlia, Morgane, di 24 anni, tree due gatti. Nel tempo libero fa l’istruttrice cinofila. Ore 5.30/6.30 «Due o tre tazze di caffè e una passeggiata nei boschi con i mieiRyuu, Nora e Yama No Kami. Sono rientrata dagli Stati Uniti nel 2008, stanca del mondo ...

