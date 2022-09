NUDI PER LA VITA: IL REALITY EDUCATIVO DI MARA MAIONCHI INAUGURATO DA 6 VIP UOMINI (Di lunedì 12 settembre 2022) Approda su Rai2, in prima serata, il docu-REALITY EDUCATIVO NUDI per la VITA presentato da MARA MAIONCHI. Si tratta di quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale: lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei UOMINI e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci. NUDI PER LA VITA: ANTICIPAZIONI PRIME DUE PUNTATE Le sei Star maschili, dopo l’incontro nel quartier generale con ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 12 settembre 2022) Approda su Rai2, in prima serata, il docu-per lapresentato da. Si tratta di quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale: lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di seie di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci.PER LA: ANTICIPAZIONI PRIME DUE PUNTATE Le sei Star maschili, dopo l’incontro nel quartier generale con ...

