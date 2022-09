"Nostro figlio disabile caduto dalla finestra dopo pestaggio". La denuncia di una famiglia rom (Di lunedì 12 settembre 2022) È finito giù dalla finestra dopo esser stato picchiato in casa durante una perquisizione. È la denuncia che arriva, a Roma, dalla famiglia di un 36enne sordomuto, di origini rom. Il 5 agosto scorso, i coniugi Omerovic/Sejdovic, che hanno 4 figli, 2 minori e 2 disabili adulti, hanno depositato un esposto alla Procura della Repubblica nel quale vengono riportati i fatti accaduti il 25 luglio: 4 persone in borghese e senza mandato, qualificatisi come agenti di polizia, sarebbero entrate nell'appartamento dove oltre alla vittima, Hasib, era presente la sorella disabile. dopo una colluttazione, il 36enne sarebbe precipitato dalla finestra, da un'altezza di 8 metri. Da quel giorno Hasib Omerovic è ricoverato in coma presso ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) È finito giùesser stato picchiato in casa durante una perquisizione. È lache arriva, a Roma,di un 36enne sordomuto, di origini rom. Il 5 agosto scorso, i coniugi Omerovic/Sejdovic, che hanno 4 figli, 2 minori e 2 disabili adulti, hanno depositato un esposto alla Procura della Repubblica nel quale vengono riportati i fatti accaduti il 25 luglio: 4 persone in borghese e senza mandato, qualificatisi come agenti di polizia, sarebbero entrate nell'appartamento dove oltre alla vittima, Hasib, era presente la sorellauna colluttazione, il 36enne sarebbe precipitato, da un'altezza di 8 metri. Da quel giorno Hasib Omerovic è ricoverato in coma presso ...

