"Non vedevamo l'ora di farlo": i tifosi dei Rangers scrivono ai napoletani, attacco anche alla UEFA (Di lunedì 12 settembre 2022) Mercoledì ore 21 italiana andrà in scena la seconda partita stagionale di Champions League del Napoli. Gli azzurri affronteranno a Glasgow i Rangers, presso lo stadio Ibrox Stadium. Una sfida importantissima per i ragazzi di Luciano Spalletti che sono chiamati a difendere il primo posto del girone a pari punti con l'Ajax (al momento in vantaggio per differenza reti). Una sfida che, ancora prima di iniziare, ha già fatto parlare di sé per il divieto di trasferta imposto ai supporters del Napoli che quindi non potranno assistere al match a Glasgow. Il motivo di tale decisione è dovuto all'assenza di uomini sufficienti della polizia per garantire l'ordine pubblico allo stadio. Al momento, una grossa fetta del corpo di sicurezza è impegnato nelle celebrazioni per la recente scomparsa della Regina Elisabetta II. Una notizia che ha lasciato un po' tutti sconcertati, ...

