"Non ho tradito per primo", Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi (Di lunedì 12 settembre 2022) È una calda e assolata domenica settembrina. I rumori sono quelli tipici del giorno di festa, lenti e ovattati. Roma si sveglia ignara della tempesta mediatica che si abbatterà da lì a poche ore all'ombra del Cupolone. Francesco Totti, uno dei simboli della Capitale e protagonista del gossip dell'estate 2022, parla per la prima volta della separazione da Ilary Blasi e affida le sue parole al Corriere della Sera. È un'intervista esclusiva in cui l'ex capitano della squadra giallorossa racconta la sua versione della storia, rivelando una serie di particolari che faranno discutere a lungo. "Non esistono le fiabe" afferma Totti e racconta di una crisi iniziata nel 2016, il penultimo anno da calciatore. Le incomprensioni con la società, la fine di una vita spesa al servizio del pallone e le ...

