‘Noi non paghiamo’, perché Unione popolare sostiene la campagna anti bollette milionarie (Di lunedì 12 settembre 2022) Da alcuni giorni è partita anche in Italia la campagna di disobbedienza civile “NOI NON PAGHIAMO”, relativa alle bollette del gas e dell’energia elettrica. L’obiettivo della campagna è quello di raccogliere la disponibilità dei cittadini all’autoriduzione delle bollette a partire dal mese di novembre. L’obiettivo è quello di raccogliere un milione di adesioni in modo da determinare una pressione politica sul governo e sulle aziende che forniscono gas ed energia elettrica e – in assenza di risposte concrete all’aumento indiscriminato delle bollette, di arrivare ad una autoriduzione collettiva delle stesse. Ho aderito personalmente alla campagna e Unione popolare, nelle cui liste sono candidato, la sostiene con convinzione. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Da alcuni giorni è partita anche in Italia ladi disobbedienza civile “NOI NON PAGHIAMO”, relativa alledel gas e dell’energia elettrica. L’obiettivo dellaè quello di raccogliere la disponibilità dei cittadini all’autoriduzione dellea partire dal mese di novembre. L’obiettivo è quello di raccogliere un milione di adesioni in modo da determinare una pressione politica sul governo e sulle aziende che forniscono gas ed energia elettrica e – in assenza di risposte concrete all’aumento indiscriminato delle, di arrivare ad una autoriduzione collettiva delle stesse. Ho aderito personalmente alla, nelle cui liste sono candidato, lacon convinzione. La ...

