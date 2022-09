Nicola Savino: «Riparto dal game show che racconta gli italiani» (Di lunedì 12 settembre 2022) Leggerezza, divertimento ma anche un'analisi (con fondamenta scientifiche) per raccontare gli italiani e le loro abitudini. Riparte dal game show Nicola Savino e dopo l'addio a Mediaset debutta su Tv8 con 100% Italia, il nuovo format prodotto da Banijay Italia che sonda le opinioni e le abitudini degli italiani, al via dal 12 settembre alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì. Una fascia affollata e complicata, che però non spaventa il conduttore, che in questa videointervista a Panorama.it dice: «Sono molto galvanizzato, guardo questi giganti dal basso dal mio metro e 70 e dico che è bello accedere a questa competizione: siamo un piccolo commando contro un grande esercito». In ogni puntata due squadre composte da due concorrenti ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 settembre 2022) Leggerezza, divertimento ma anche un'analisi (con fondamenta scientifiche) perre glie le loro abitudini. Riparte dale dopo l'addio a Mediaset debutta su Tv8 con 100% Italia, il nuovo format prodotto da Banijay Italia che sonda le opinioni e le abitudini degli, al via dal 12 settembre alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì. Una fascia affollata e complicata, che però non spaventa il conduttore, che in questa videointervista a Panorama.it dice: «Sono molto galvanizzato, guardo questi giganti dal basso dal mio metro e 70 e dico che è bello accedere a questa competizione: siamo un piccolo commando contro un grande esercito». In ogni puntata due squadre composte da due concorrenti ...

