Nicola Savino: La Tv è la mia trasgressione (Di lunedì 12 settembre 2022) Nicola Savino "Conoscere gli italiani è un gioco niente sondaggi, solo leggerezza" La Stampa, di Adriana Marmiroli, pag. 28 Nicola Savino approda per la prima volta al classico quiz delle 20,30. Per la prima volta conduttore di un programma quotidiano. Per la prima volta a Tv8, rete free emanazione del mondo Sky. Dopo lustri trascorsi in un periodico rimpallo tra i due big dell'etere – Rai e Mediaset – iniziato ai tempi di Quelli che il calcio gestione Simona Ventura, da stasera sarà alla guida di 100% Italia, game show prodotto da Banijay Italia che sonda le opinioni e le abitudini degli italiani. Ogni sera due squadre composte da due persone si fronteggiano cercando di indovinare il parere degli italiani sui più disparati argomenti (politica esclusa) . A fare da campione statistico in presa diretta 100 italiani ...

