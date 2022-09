Nicola Savino ci sarà nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi? La risposta secca del conduttore (Di lunedì 12 settembre 2022) Nicola Savino è stato il braccio destro di Ilary Blasi durante l’ultima edizione delL’Isola dei Famosi, accanto a Vladimir Luxuria. Dopo aver ottenuto molti consensi nei panni di opinionista, Savino tornerà ben presto alla conduzione. Per lui infatti si prospetta un momento professionalmente ricco di soddisfazioni e grandi novità. Dal 12 Settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.30 infatti sarà in onda con un programma tutto nuovo: “100% Italia”, targato Tv8. Due squadre, composte da due concorrenti, si sfideranno per poter accedere alla manche finale, in cui la squadra vincitrice avrà la possibilità di aggiudicarsi un montepremi. In studio anche un campione di 100 persone, dai 18 agli 80 anni che rispecchiano la popolazione italiana. Nicola ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 settembre 2022)è stato il braccio destro di Ilary Blasi durante l’ultimadeldei, accanto a Vladimir Luxuria. Dopo aver ottenuto molti consensi nei panni di opinionista,tornerà ben presto alla conduzione. Per lui infatti si prospetta un momento professionalmente ricco di soddisfazioni e grandi novità. Dal 12 Settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.30 infattiin onda con un programma tutto nuovo: “100% Italia”, targato Tv8. Due squadre, composte da due concorrenti, si sfideranno per poter accedere alla manche finale, in cui la squadra vincitrice avrà la possibilità di aggiudicarsi un montepremi. In studio anche un campione di 100 persone, dai 18 agli 80 anni che rispecchiano la popolazione italiana....

IlContiAndrea : Fiorello ('tornerà in tv'), Alessia Marcuzzi ('come me via da Mediaset per crescita professionale'), Totti e Ilary,… - MarcoMoriniTW : Louis sarà in diretta su @radiodeejay domani alle ore 11.30 durante Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Savino - IsaeChia : #NicolaSavino ci sarà nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi? La risposta secca del conduttore A proposito… - NicoSavi : RT @IlContiAndrea: Fiorello ('tornerà in tv'), Alessia Marcuzzi ('come me via da Mediaset per crescita professionale'), Totti e Ilary, l'ar… - livelifeVale : RT @IlContiAndrea: Fiorello ('tornerà in tv'), Alessia Marcuzzi ('come me via da Mediaset per crescita professionale'), Totti e Ilary, l'ar… -