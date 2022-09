NFL 2022/2023, risultati e recap di week 1: spettacolo tra Steelers e Bengals, Bucs facile sui Cowboys (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il kickoff della stagione che ha visto i Bills andare a vincere in trasferta nello stadio dei Rams, l’NFL 2022/2023 parte con la sua prima domenica ricca di spettacolo e le quattordici sfide in programma. Match del giorno probabilmente il sempre molto sentito scontro tra Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, deciso all’overtime con il punteggio di 23-20 a favore dei primi. E’ successo di tutto, con i finalisti della scorsa stagione che riescono a trovare il touchdown del 20-20 a quattro secondi dalla fine con la solita connessione Burrow-Chase, salvo sbagliare la trasformazione che avrebbe regalato la vittoria. Nell’overtime McPherson sbaglia un altro calcio, questa volta più difficile dalle 52 yards, poi è il kicker degli Steelers, Boswell, a non centrare il bersaglio dalle ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il kickoff della stagione che ha visto i Bills andare a vincere in trasferta nello stadio dei Rams, l’NFLparte con la sua prima domenica ricca die le quattordici sfide in programma. Match del giorno probabilmente il sempre molto sentito scontro tra Pittsburghe Cincinnati, deciso all’overtime con il punteggio di 23-20 a favore dei primi. E’ successo di tutto, con i finalisti della scorsa stagione che riescono a trovare il touchdown del 20-20 a quattro secondi dalla fine con la solita connessione Burrow-Chase, salvo sbagliare la trasformazione che avrebbe regalato la vittoria. Nell’overtime McPherson sbaglia un altro calcio, questa volta più difficile dalle 52 yards, poi è il kicker degli, Boswell, a non centrare il bersaglio dalle ...

sportface2016 : #NFL | Tutti i risultati e le classifiche aggiornate in attesa del #MNF tra #Seahawks e #Broncos - sportface2016 : #NFL | I risultati e il recap di #Week1: spettacolo tra #Steelers e #Bengals, #Bucs superano i #Cowboys nel #SNF - PILO7980 : Tutto il mondo è paese. DirecTV’s NFL Sunday Ticket website and app crash on opening weekend - matiofubol : Sono tornato - playitusa_com : Questo è l'articolo che sancisce il ritorno ufficiale della National Football League: prima domenica semplicemente… -