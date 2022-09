Nella città liberata dai russi scoperta una «stanza delle torture» | l’ultimo orrore a Balakliya – Le foto

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tornano a emergere macabre scoperte nei territori ucraini occupati fino a pochi giorni fa dalle truppe russe, così come era già avvenuto alla fine di marzo a Bucha e in altrediregione orientale di Kharkiv, sarebbe stata trovata una «camera». A denunciare il ritrovamento è stata la deputata Maryana Bezugla, del partito Servitore del popolo di Volodymyr Zelensky, che su Facebook ha pubblicato alcune. La deputata ha definito il seminterrato una «esecuzioni». All’interno c’erano «le istruzioni sul “nazismo ucraino”» incollate sui muri, poi una sedia con un martello, del nastro adesivo e dei guanti usati. In un’altrala deputata ...

GiovaQuez : Le forze ucraine hanno ripreso il controllo delle città di Vasylenkove e Artemivka nella regionedi Kharkiv.Lo ha re… - GiovaQuez : Zelensky: 'Un altro insediamento liberato. Grazie alla 14sima brigata meccanizzata intitolata al principe Romano il… - rusembitaly : ?? Questo fine settimana #Mosca festeggia il suo 8??7??5?? anniversario. In occasione del Giorno della Città, nella… - PerutaAntonio : RT @fabry_il_bomber: A #Volchansk (Oblast di #Kharkiv) i russi hanno abbandonato la città nella ritirata e vediamo la bandiera russa nel ce… - annamaria_ff : RT @fabry_il_bomber: A #Volchansk (Oblast di #Kharkiv) i russi hanno abbandonato la città nella ritirata e vediamo la bandiera russa nel ce… -

RaiNews

...al nostro quotidiano - era il 15 novembre 2019 - parlava della modernità necessariaChiesa da ... " racconta la storia di come abbia fatto un giovane di modeste origini di una piccoladell'...... custodita a Palazzo Bonaccorsi, a Macerata, e presentata per la prima voltasua piena ... che sarà restituita a fine mostra a Montegiorgio,di provenienza. Da Macerata l'itinerario alla ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 201 - Kiev: prosegue offensiva a sud, liberato villaggio di Novovoznesenske - Kiev: prosegue offensiva a sud, liberato villaggio di Novovoznesenske