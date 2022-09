Nel giorno del caos, Ilary risponde così... (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilary Blasi non ha replicato ufficialmente all'intervista di Francesco Totti rilasciata al Corriere della Sera. Ma nella giornata di ieri è tornata ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022)Blasi non ha replicato ufficialmente all'intervista di Francesco Totti rilasciata al Corriere della Sera. Ma nella giornata di ieri è tornata ...

c_appendino : Per questioni di spazio, il mio brano sul Corriere di qualche giorno fa affronta prevalentemente il tema dei diritt… - teatrolafenice : ?? «Io considero ogni giorno nel quale non ho fatto una nuova conoscenza come un giorno perso». (Samuel Johnson). B… - rusembitaly : ?? Questo fine settimana #Mosca festeggia il suo 8??7??5?? anniversario. In occasione del Giorno della Città, nella… - primaopoitorna : RT @c_appendino: Sara inizia le elementari e io sono più emozionata di lei nel vederla crescere ?? Buon primo giorno a tutte e tutti! http… - foyli : RT @teatrolafenice: ?? «Io considero ogni giorno nel quale non ho fatto una nuova conoscenza come un giorno perso». (Samuel Johnson). Buong… -