Nel Cilento i sindaci posticipano l'apertura "per caldo, traffico e Covid". Sasso: "Si nega diritto all'istruzione" (Di lunedì 12 settembre 2022) Alcuni sindaci del Cilento, usando il loro potere di adottare ordinanze "contingibili e urgenti" in casi di emergenze sanitarie e di ordine pubblico, hanno firmato atti che prolungano la chiusura delle scuole per l'intera settimana. Divampa la polemica. "Nel giorno in cui milioni di studenti in tutta Italia tornano finalmente in classe senza le restrizioni causate dalla pandemia, diversi sindaci del Pd della provincia di Salerno stanno negando il diritto allo studio a migliaia di bambini e ragazzi con motivazioni risibili". L'articolo .

