Nasce la Newsroom Europea | agenzie alleate contro le fake news

(Di lunedì 12 settembre 2022) BRUXELLES - Diciottodi stampa da tutta Europa riunite in una redazione per raccontare l'Unioneche verrà: questo in sintesi l'obiettivo della '', progetto di ...

Agenzia_Ansa : Nasce l'alleanza europea delle agenzie stampa contro le fake news. European Newsroom, ANSA, DPA e AFP sono tra i so… - TiAiuto1 : RT @GianlucaCastro8: In Europa nasce la orwelliana enr (European Newsroom): l'informazione unica affinché tutte le agenzie di stampa riport… - TommyBrain : Nasce l'European Newsroom; la manipolazione mediatica viene centralizzata - Enrica Perucchietti' - IacobellisT : Nasce l'European Newsroom; la manipolazione mediatica viene centralizzata - Enrica Perucchietti' - TommyBrain : Nasce l'European Newsroom; la manipolazione mediatica viene centralizzata - Enrica Perucchietti' -

'Una collaborazione tra le agenzie di stampa europee per condividere le migliori pratiche, migliorare la qualità delle notizie e combattere la disinformazione: ecco cos'è la European', ha ...alleanza europea agenzie stampa contro fake news - Una piattaforma comune per raccontare l'Europa che verrà. Questa la missione della European(Enr), inaugurata martedì sera a Bruxelles ...BRUXELLES - Diciotto agenzie di stampa da tutta Europa riunite in una redazione per raccontare l'Unione europea che verrà: questo in sintesi l'obiettivo della 'European Newsroom', progetto ...Il progetto, finanziato dalla Commissione europea, vede coinvolte 18 agenzie di stampa, tra cui ANSA, Afp e la tedesca Dpa che coordina l'iniziativa ...