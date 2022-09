cmdotcom : #Napoli mania: #Allegri, per vincere bisogna giocare bene come fa #Spalletti. Alla faccia degli scettici -

Calciomercato.com

Mi riferisco naturalmente ad. Fossi nei tifosi bianconeri cambierei canale quando gioca la ... I l finale di questolo dedico a tutti quei tifosi o pseudo tali che nell'ultima ...Diversamente ha fatto la Juventus facendo tornare alla base il mitico Pogba che dovrà risolvere tutti i problemi di Max. Il grande Paul non ha lasciato un buon ricordo nell'ultimo anno col ... Napolimania: Allegri, per vincere bisogna giocare bene come fa Spalletti. Alla faccia degli scettici Vola il Napoli. E lo fa con i ragazzini. Precisamente con quel Raspadori che durante il mercato d'estate ci ha fatto tanto disperare. E dire che la Juventus lo voleva strappare a Spalletti, ma l'attac ...